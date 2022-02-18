Türkiye Gazetesi

Bolu’nun Mudurnu ilçesine bağlı Ordular köyünde 2018 yılında sobasını benzinle tutuşturmak isteyen 87 yaşındaki Ali Meşe, alevlerin parlaması nedeniyle çıkan yangında ahşap evini kaybetmişti. Yangında evini ve tüm eşyalarını kaybeden yaşlı adam olay sonrası kedisinin kurtulmasıyla teselliyi bulmuştu. İtfaiyenin söndürme çalışmalarını kucağında kedisiyle gözyaşı dökerek izleyen Ali Meşe yerel ve ulusal çapta yardım kampanyaları başlatılan Meşe'nin yaşadığı süreç, Türkiye ve dünya basınında da yer bulmuştu.

KEDİSİ KÖYÜNDE KALDI

Ali Dede şimdilerde ise Bolu kent merkezinde ikamet eden oğlu Ahmet Meşe ile birlikte yaşıyor. Kedileri köyünde kalan Ali Dede, kendisini ziyarete gelen komşularının kedilerini ve sokaktaki kedileri severek özlem gideriyor. Yoğun kar yağışı nedeniyle evden dışarıya çıkamayan, çocukları ve torunlarıyla zaman geçiren Meşe'yi, oğlu Ahmet Meşe zaman zaman köyüne götürüyor. Evde canının çok sıkıldığını ve dışarıya çıkmak istediğini söyleyen Ali Meşe, karların erimesini beklediğini anlattı.

“KUCAĞINA ALDIĞI ZAMAN ÖPER”

Babasının sağlık durumunun çok iyi olduğunu aktaran Ahmet Meşe de çıkan yangından sonra babasının yeni eve gittiğini, yeni evi çok beğendiğini, havaların soğuk olması nedeniyle babasının kendisiyle yaşadığını söyledi. Meşe, kar yağmadan önce babasının dışarıya çıktığını belirterek, "Yollarda kar olduğu için babam dışarıya çıkmıyor. Kar yağmadan önce markete giderek alışveriş yapabiliyor, torunları için şekerler alıyordu. Şimdi ise evde zaman geçiriyor. Babam kedileri çok sever. Kucağına aldığı zaman öper, koklar." dedi.