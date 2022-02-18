Türkiye Gazetesi

Bolu’da, sabah saatlerinden itibaren yüksek kesimlerde başlayan sağanak yağış yerini kara bıraktı. Özellikle, TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli ve D-100 Karayolu Bolu Dağı kesimi Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Sarıçökek bölgesinde kar yağışı etkili oluyor.

GÖRÜŞ MESAFESİ 25 METREYE KADAR DÜŞTÜ

Yoğun sis sebebiyle görüş mesafesinin 25 metreye kadar düştüğü Bolu Dağı’nda sürücüler güçlükle ilerliyor.

Karayolları ekipleri Bolu Dağı güzergahında kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Sürücüler takip mesafelerini korumaları ve hız yapmamaları konusunda ışıklı tabelalar ve polis ekipleri tarafından uyarılıyor.

Bolu Dağı'nda kar başladı Bolu’da sabah saatlerinde başlayan sağanak, akşam saatlerinde yerini kara bıraktı.

Türkiye'nin en soğuk ili Bolu oldu Termometreler Türkiye'nin en soğuk şehrini Karadeniz’de kaydetti. Sıcaklığın -20,6 dereceye düştüğü Bolu dün gece Türkiye'nin en soğuk ili oldu.