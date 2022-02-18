Türkiye Gazetesi

Ankara’nın Yenimahalle ilçesine bağlı Kayalar Mahallesi Şehit Tuncay Özdere Caddesi’ndeki 13 katlı bir apartmanın 7. Dairesinde yangın çıktı. Bina sakinleri olayı itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri dairenin kilitli kapısını kırarak içeri girerek yangın söndürüldü.

ALZHEİMER HASTA BABANIN ODASINDA TÜP BULUNDU

İçeri giren ekipler evde birlikte yaşadıkları öğrenilen 83 yaşındaki Ahmet Çetin ve 48 yaşındaki Gülfidan Çetin’in cansız bedenlerine ulaştı. İlk belirlemelere göre, yangına alzeimer hastası olduğu belirtilen Ahmet Çetin'in odasında bulunan mutfak tüpünün neden olduğu tespit edildi. Baba ile kızının cesedi, kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

19 yaşındaki genç rolüyle aynı sonu paylaştı Antalya’da 'Koptum Bu Hayattan' filminde uyuşturucudan ölen birini canlandıran 19 yaşındaki genç film vizyona girmeden uyuşturucudan hayatını kaybetti.