Türkiye Gazetesi

Akdeniz ilçesinde sabaha karşı meydana gelen olayda, restoran işletmecisi Can Sürvar (32), evinin önünü geldiği sırada, 17 yaşındaki Y.E. tarafından bıçaklanarak ağır yaralandı.

Yaralı adam, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, katil zanlısı genç suç aleti bıçakla birlikte yakalandı.

KÜFÜRLEŞME CİNAYETLE BİTTİ

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki ilk ifadesinde, cinayeti yaşanan küfürleşme sonrası işlediğini söylediği öğrenildi.



Öte yandan, genç yaşta hayatını kaybeden restoran işletmecisinin bıçaklanma anına ilişkin kamera görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde, 17 yaşındaki Y.E.'nin bıçaklı saldırısına uğrayan Can Sürvar'ın yakındaki ışıkları yanan bir markete sığınmaya çalıştığı, ancak yapının kilitli olması üzerine içeriye giremediği görüldü.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Sıla Şentürk cinayetinde yeni gelişme Giresun'da 16 yaşındaki Sıla Şentürk'ü katleden eski nişanlısı Hüseyin Gökçek hakkında yeni detaylar ortaya çıkıyor.

4 yıldır çözülemeyen cinayette kan donduran iddia Muğla'da kaybolduktan 15 ay sonra cesedi bulunan şahsın, organ ticareti için öldürülmüş olabileceği iddiası gündeme geldi.