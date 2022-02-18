Türkiye Gazetesi

Mersin Yenişehir ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde 7 Kasım 2019 günü 17 yaşındaki İrem Bahçe, evlerinin banyosunda babasının ruhsatsız tabancasıyla başından vuruldu. 5 aylık hamile olan İrem, kaldırıldığı hastanede bir gün sonra öldü. Sezaryenle alınan bebeği ise 3 ay hayatta kalabildi. Aile, kızlarını memleketleri Şanlıurfa'da defnetti.



AĞABEY DAYANAMADI

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, aile fertlerinin ifadelerine başvurdu. Aile üyeleri İrem'in intihar ettiğini söyledi. Ancak ağabeyi Mehmet Ali Bahçe (20), ağlayarak, kardeşini kendisinin öldürdüğünü ve cinayet kararını aile meclisinin aldığını itiraf etti. Diğer şüpheliler ise bunu reddetti.



BÜTÜN AİLE İŞİN İÇİNDE

Polis, baba Kasım (48), anne Saadet (54), ağabeyler Vedat (22) ve Mehmet Ali ile amcalar Mehmet Veyis (33), İbrahim (44), Mehmet Bahçe'yi (53) gözaltına aldı. Şanlıurfa'dan Mersin'e getirilen şüpheliler tutuklandı. Kızın anne, babası ve 2 ağabeyi hakkında 'akrabaya karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, üç amcası için ise 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis istemiyle Mersin 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Sanıklardan amca Mehmet Bahçe, tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.



TÖRE CİNAYETİ

Davanın 7'nci duruşması bugün görüldü. Duruşmada mütalaasını açıklayan savcı, sanıkların 'yakın akrabayı töre saikiyle kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti. Savcı ayrıca tahliye edilen Mehmet Bahçe'nin yeniden tutuklanması istedi. Sanık avukatları, mütalaaya karşı savunma yapmak için ek süre talep etti. Mahkeme, bu talebi kabul ederek, sanıkların tutukluluk haline devam kararı vererek duruşmayı 11 Mart’a erteledi.

Kadıköy'de sokak ortasında töre cinayeti İstanbul Kadıköy'de bir kişi, sokak ortasında öldürüldü. Olayla ilgili biri kadın 4 kişi gözaltına alındı. Cinayetin ardında ise 20 yıllık bir olay çıktı.



Kanalda bulunan ceset töre cinayeti çıktı Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde, başından tek kurşunla vurularak öldürülen kadınının töre cinayetine kurban gittiği öğrenildi.