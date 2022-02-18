Türkiye Gazetesi

İzmir'in Ödemiş ilçesinde yaşayan ve evliliklerinde 67 yılı deviren çift, ölüm yolculuğunda da birbirini yalnız bırakmadı. Yaşlı çift, üç saat arayla hayatını kaybedip ölüme de birlikte gitti.

EŞİNDEN YALNIZCA 3 SAAT AYRI KALABİLDİ

Büyük Mahallesi'nde yaşayan 88 yaşındaki Nimet Sürer yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları nedeniyle Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sürer, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Nimet Sürer'in ölüm haberini alan 90 yaşındaki eşi Yaşar Sürer de 3 saat sonra evinde vefat etti.

Cenazeler, Büyük Mahalle Camisi'nde kılınan namazının ardından yan yana, mahalle mezarlığına defnedildi. Çiftin, biri 5 yıl önce hayatını kaybetmiş 2 çocuğu bulunduğu öğrenildi.

Başkent’te kahreden olay: Baba ile kız ölüme art arda gitti Ankara'da bulunan bir apartmanın 7. katında çıkan yangın, baba ve kızını hayattan kopardı.

Soba faciası: Yaşlı çifti ölüm ayırdı Zonguldak’ta yaşlı bir çift sobadan çıkan gazdan etkilendi. Söz konusu dumandan etkilenen yaşlı çifti ölüm ayırdı.