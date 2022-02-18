Türkiye Gazetesi

Türkiye, günlerdir Giresun Bulancak'ta internetten tanştığı Hüseyin Can Gökçek (21) tarafından öldürülen 16 yaşındaki Sıla Şentürk'e ağlıyor. Evladının kaybetmenin acısını yaşayan baba Bekir Şentürk, olayın yaşandığı Yalı Mahallesi'nde açıklamalarda bulundu.

Konuşmasına "Sözün bittiği yerdeyiz" diyerek başlayan Şentürk "Ne söyleyeceğimi bilemiyorum. Giresun Valimiz, Bakanımız, Cumhurbaşkanı'mız, baro başkanımız hepsi olayı takip edeceğini söyledi, 'Peşini bırakmayacağız' dedi. Adalete sığındık. Takdir Allah'ın. İnşallah her şeyin hayırlısı olur" ifadelerini kullandı.

Bekir Şentürk, eşinden ayrı olduğuna dair çıkan haberlere ilişkin ise "Bakanımız olsun, milletvekillerimiz olsun, buraya gelen herkes gördü, eşim evde. Beraberiz. Böyle yalan haberleri bırakalım artık" dedi.

Şentürk, duygularına ilişkin "Acı bir duygu yani. Anlatılmaz. Cenab-ı Allah kimseye böyle bir şey yaşatmasın" sözlerini sarf etti..

Zanlı Hüseyin Can Gökçek'le ilgili ise Şentürk şunları söyledi: Bana bu acıyı yaşattı. Nasıl bir ceza isteyebilirim ki? Devlet onu bana versin Cezasını ben keseyim ama yine de hüküm Allah'ın. İnşallah bu son olur. Temennimiz o. Adalete sığındık.

Sıla Şentürk cinayetinde yeni gelişme Giresun'da 16 yaşındaki Sıla Şentürk'ü katleden eski nişanlısı Hüseyin Gökçek hakkında yeni detaylar ortaya çıkıyor.

Bakan Soylu, Sıla Şentürk'ün katilinin nasıl yakalandığını anlattı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 16 yaşındaki Sıla'yı canice katleden Hüseyin Can G'nin yakalanma detaylarını anlattı. Katilin başkasına ait cep telefonu olduğunu, buna rağmen güvenlik güçlerince yakalandığını bildirdi.

Sıla Şentürk cinayetinin detayları ortaya çıktı, katil Hüseyin tutuklandı Türkiye dün canice katledilen Sıla Şentürk'e ağlıyor... Henüz 16 yaşında olan ve 21 yaşındaki eski nişanlısı Hüseyin Can Gökçek tarafından katledilen genç kızın cinayetinin detayları ortaya çıkıyor. Katil Gökçek, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, ifadesi ortaya çıktı.