Türkiye Gazetesi

İstanbul Beyoğlu Tophane'de çarşamba günü Pitbull terörü yaşandı. İddiaya göre mahalleli, yasaklı ırk olan köpeğini tasmasız ve ağızlıksız dolaşıtran Orhan Y'yi ikaz etti. Bu esnada köpek, sahibini uyaran 3 kişiye saldırdı. Araya giren esnaf, 10-15 dakika boğuşma sonucu köpeği uzaklaştırdı. Muzaffer Akçayır ağır, diğer 2 kişi ise hafif şekilde yaralandı.

"OLAY GÜNÜ ORADA DEĞİLDİM"

Bu yaşanılanlar sonrası polis ekipleri, Orhan Y'nin peşine düştü. Şahıs kısa sürede yakalandı. Orhan Y, savcılıkta "Benim köpeğime aralık ayında el koydular. Cezaevine girdim. 28 gün yattım ve çıktım. O günden beri köpeğimi görmedim. Olay günü de orada değildim. Kendime yeni hayat kurmaya çalışıyorum. Mahalleli beni nasış teşhis etti bilmiyorum. Suçsuzum" şeklinde ifade verdi.

Ardından 7. Sulh Ceza Hakimliğine getirilen Orhan Y, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul’un göbeğinde pitbull dehşeti! Tophane’de tasmasız gezdirilen pitbull cinsi köpek, sahibini uyaran vatandaşlara saldırdı. Saldırı sonucunda 3 vatandaş yaralandı.

Çocuk parkında dehşet: Kendilerine saldıran Pitbull köpeklerini silahla öldürdüler Bursa’da köpeklerini dışarı çıkaran iki kişi; köpeklerinin aniden kendilerine saldırmasıyla birlikte arkadaşlarından aldıkları tabancayla iki Pitbull cinsi köpeği, çocuk parkında başlarına defalarca ateş ederek öldürdü.

Asiye'yi parçalayan Pitbull'lar silah sayıldı Gaziantep’te 4 yaşındaki Asiye Ateş bugün hastaneden taburcu edilmişti. Bu güzel haber sonrası olaya ilişkin yürütülen soruşturmanın da tamamlandığı bildirildi. Altı sanık hakkında hazırlanan iddianamede, köpekler silah olarak nitelendirildi. Şüphelilerin hapsi istendi.