Türkiye Gazetesi

14 Şubat'ta yoğun kar yağışı bekleniyordu. Ancak umulan olmadı. Meteoroloji Uzmanı Kerem Ökten ise önemli uyarılarda bulundu. Meteoroloji fotoğrafları ve uydu görüntülerini inceleyerek hava tahminlerinde bulunan Ökten, Türkiye'nin yeni bir yağış sistemin etkisi altına girebileceğini söyledi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ökten, şu tahminde bulundu: 10 günlük beklenen toplam yağış. Salı gününden itibaren yağışlı havalar etkili olacak. Yeşil yerler az, mavi orta, kırmızı kuvvetli, mor şiddetli, gri aşırı, kahverengi afet riski...

Hollanda'da kırmızı alarm! Eunice fırtınası ülkeyi vurdu: 3 ölü Hollanda’yı Eunice fırtınası korkusu sardı. Ülkede kırmızı alarma geçildi. Ardından okullar tatil edildi, ulaşım durma noktasına geldi.

Fırtına, Çekya'yı karanlığa gömdü Çekya'da şiddetli fırtına nedeniyle 300 binden fazla evin elektriksiz kaldığı bildirildi. Ülkede kriz yaşanıyor.

Fırtına 12'den vurdu En yakın rakibi Konya’yı yenip 12 puanlık fark atan bordo mavililerde devre arasında alınan Edin Visca, 3 maçta 4 gol attı ve Ağaoğlu yönetimi bir anlamda diğer büyüklere ‘doğru transfer nasıl yapılır’ın dersini verdi.