Türkiye Gazetesi

İstanbul'dan yola çıkan ve cenaze yakınlarını taşıyan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait bir yolcu otobüsü devrildi. Meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybederken çok sayıda kişi de yaralandı.

Kaza, Çankırı D100 Karayolu Kurşunlu ilçesi mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, İstanbul'da hayatını kaybeden bir kişinin cenazesini memleketine ulaştırmak için yola çıkan İBB'ye ait yolcu otobüsü hafif kar yağışının etkisiyle yola devrildi. Kazada bulunan 2 kişi hayatını kaybederken çok sayıda kişi de yaralandı.

İNCELEMELER SÜRÜYOR

Olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Bölgede, Cumhuriyet savcısı, jandarma ve polis ekiplerinin incelemeleri sürüyor.

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