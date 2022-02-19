Türkiye Gazetesi

Saat 06.30 sıralarında TEM Otoyolu Beykoz Kavacık istikametinde seyir halinde olan sürücü Görkem Kaya araç başında uyuyakalınca canından oluyordu. Uyuyan sürücü aynı istikamette seyir halinde olan Doğan Zengin kontrolündeki cipe çarparak kazaya sebep oldu. Çarpmanın etkisiyle yan yatan cip sürücüsü Doğan Zengin araçta sıkışarak yaralandı.

SIKIŞTIĞI YERDEN ÇIKARILDI

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçta sıkışan Doğan Zengin’i çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri tarafından müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı ambulansla hastaneye sevk edildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili çalışma başlattı.

E-5’te zincirleme trafik kazası: Yaralılar var E-5 Kadıköy istikametinde; panelvan, hafif ticari araç, İETT otobüsü ve otomobilin karıştığı bir zincirleme kaza yaşandı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Adana'da feci iş kazası, bir işçi canından oldu Adana'nın Kozan ilçesinde yaşanan olayda üzerine tomruk düşen işçi canından oldu.