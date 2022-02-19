Türkiye Gazetesi

Gaziantep Şahinbey Tapu Müdürlüğünde 15 Şubat 2022 tarihinde yaklaşık 50 Milyon TL değerinde arsanın sahte kimlik ve dublör kullanmak suretiyle araziyi üzerine geçirmeye çalışan şahıslar KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından başlatılan çalışmayla yakalandı. Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde yürütülen operasyon kapsamında arsa devir işlemleri için sahte kimlik kullanan dublör M.Y, söz konusu arsayı üzerine almaya çalışan A.Z ve bu şahıslara aracılık yaptığı tespit edilen Ö.B isimli 3 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslar yapılan yasal işlemlerin ardından sevk edildiği adli merciler tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DOLANDIRICILIKTA DUBLÖR YÖNTEMİNE DİKKAT

Türkiye’de yeni bir yöntem olan dolandırıcılıkta dublör kullanımı ilk kez 26 Kasım 2021’de yine Gaziantep’te yaşandı. Yaklaşık 3 ay önce meydana gelen olayda bir vatandaşın e-Devlet şifresini çalan dolandırıcılar dublör kullanıp vatandaşın arsasını satmaya çalışırken polis ekipleri şüphelileri suçüştü yakalamıştı. F.D. isimli vatandaşın e-Devlet şifresini ele geçiren 4 şahıs, F.D.’ye benzeyen bir dublör de kullanarak, F.D.'ye ait 5 buçuk dönüm arsayı satmak isterken Şahinbey Tapu Dairesinde gerçekleştirilen operasyon ile yakalanmış, dolandırıcıların arsa satışı için bir kişiden de 100 bin lira kaparo aldıkları belirlenmişti. Şahıslar çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Emekli öğretmenden akılalmaz dolandırıcılık: ''Sarı saçlım, mavi gözlüm'' parolasıyla 1 milyon lira dolandırdı Beşiktaş Etiler’de 65 yaşındaki adamı ve 78 yaşındaki kadını polis süsü vererek 1 milyon lira dolandıran çete parayı yanlış kişilere vermesinler diye aralarında “Sarı saçlım, mavi gözlüm” diye parola belirledi. Vatandaşın ihbarı üzerine Beşiktaş polisi emekli öğretmen olduğu öğrenilen şahsı suçüstü kıskıvrak yakaladı. Dolandırıcı tutuklanarak cezaevine gönderilirken, paralar ise sahiplerine teslim edildi.