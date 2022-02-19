Türkiye Gazetesi

Muş'ta hava soğuk ama hikayeler sıcacık. Hayırseverlerin çocuklara olan şefkati yürekleri sıcacık yapıyor. 4 yıl önce sosyal medya üzerinde kurulan ve hayırseverler ile ihtiyaç sahipleri arasında köprü görevi üstlenen 'Elden Ele Mutluluk' topluluğu üyeleri, köy çocuklarını mutlu ediyorlar.

Merkeze bağlı Yukarıyongalı köyünde yaşayan çocuklara sürpriz yapan gençler, beraberlerinde getirdikleri pizzaları çocuklarla buluşturdu.

Yer sofrasından pizzalarını afiyetle yiyen minikler, karınlarını doyurduktan sonra hediye bot ve montlarını proje gönüllülerinin yardımıyla giydiler. Yeni botlarıyla evlerinin yolunu tutan çocukların mutlulukları gözlerinden okundu.

Muş'ta bir topluluk üyeleri köye giderek daha önce hiç pizza yememiş çocuklara pizza dağıttı. Bot ve mont hediye edilen etkinlikte topluluk üyeleri çocukların mutluluğunu gördükçe daha çok mutlu olduğunu dile getirdi.

'İLK KEZ PİZZA YİYORUM'

Ağabeylerin köye gelerek kendilerine pizza getirdiklerini anlatan çocuklardan Hatice Özcelik, çok muylu olduğunu söyledi. İlk kez pizza yediğini ifade eden Özçelik, “Bu lezzetle ilk kez karşılaşıyorum. Bize ayrıca mont ve botta getirdiler. Onlara çok teşekkür ederim” dedi.

30 BİN ÇOCUĞA ULAŞTILAR

‘Elden ele mutluluk’ ekibi olarak yaklaşık dört yıldan beri çocuklara sürprizler yaptıklarını anlatan topluluk üyesi Ömer Varlık, dört yıl içerisinde 30 bini aşkın çocuğa ulaştıklarını söyledi.

'ÇOCUKLAR MUTLU OLSUN'

Varlık, “Bazen köy meydanlarında çocukları toplayıp pizzalar yediriyoruz. Bizler kışın bot ve mont dağıtırken, yazında yaylara gidip oyuncak dağıtıyoruz. Amacımız bütün çocuklara ulaşmak ve bu mutluluğu onlara tattırmak. Sadece çocuklar mutlu olsun. Bizler kar kış demeden, yağmur çamur demeden çocuklara ulaşmaya devam ediyoruz. Mutluluk bu kadar kolay bir şeyken bizlerde mutlu edip, mutlu olmaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

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