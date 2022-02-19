Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin sınır güvenliğini sağlamak ve terör koridoruna müsaade etmemek için Suriye’nin kuzeyinde yuvalanan terör örgütlerine bir an bile nefes aldırmayan Türk Silahlı Kuvvetleri bölgenin mutlak gücü haline gelmeye başladı.

ÜZERLERİNE FÜZE ATILDI

Zaman zaman sızma girişimleri olan bölgede geçtiğimiz yıl Mehmetçik tarafından çekilen görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Çatışmadan çekilen görüntülerde teröristleri bombardıman altına alan Türk askerlerinin üzerine füze atılıyor.

“KAÇMAYIN SAKİN OLUN”

Bu sırada askerlerimizi sakinliği dikkat çekiyor. Füzenin atıldığını fark eden askerlere komutanın talimatı "Kaçmayın, sakin olun" oluyor. Füzenin araca isabet etmesinin ardından askerlerimiz teröristlerin üzerine bomba yağdırmaya devam ediyor.

Kahraman Mehmetçik’in eksi 25 derecede vatan nöbeti Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı üs bölgelerinde gece sıcaklıklar eksi 20 derecenin altına iniyor. Üst bölgelerinin birçoğunda kar kalınlığı 1,5 metreyi aşarken bazı bölgelerde kar kalınlığı 5 metreye yaklaşıyor. İkiyaka Dağlarındaki Binbirkapı Üs Bölgesinde termometre eksi 25 dereceyi görürken gönderdeki Türk bayrağı ise havada dondu. Kahraman Mehmetçik zorlu hava ve arazi şartlarında mücadelesine devam ediyor.