Türkiye Gazetesi

Daha çok aşeren kadınların yakınları tarafından satın alınan siyah İran karpuzları, Eskişehir Yunus Emre Kapalı Pazar Yeri tezgâhlarında yerini aldı. Yaz aylarında satışa çıkan karpuzun kilogram fiyatı, mevsimi olmadığı zamanlarda 15 liraya kadar çıkıyor. Kış aylarında Türkiye’de üretimi olmadığı için İran’dan ithal edilen siyah karpuzlar, nakliye masraflarından dolayı yüksek fiyatlardan satılıyor. Manav tezgâhlarında karpuz bulunmadığı zaman birçok vatandaşın sorduğunu söyleyen Eskişehirli pazarcı Halil Erdağ, siyah karpuzları genellikle hamile kadınların eşlerinin satın aldığını belirtti.

TÜRKİYE'DE YETİŞSE KİLOSU 7 TL'DEN SATILIR

Erdağ, “Karpuz bu mevsimde Türkiye’de yetişmediği için İran’dan geliyor. İran’dan geldiği için gümrük vergisinden dolayı fiyatı biraz pahalı. Türkiye’de yetişse kilosu 7 liradan satılır ama İran’dan geldiği için nakliye masraflarıyla birlikte kilosu 15lira. Genellikle hamileler satın alıyor, keyfi alan müşterimiz pek yok. Satın alan müşterimiz çok oluyor, tezgâhımızda olmayınca çok soruyorlar” dedi.

Yaz meyvesi olan karpuzun kilogramı 15 liradan satılıyor

DİLİM ŞEKLİNDE SATILIYOR

Fiyatının alışılmışa göre çok pahalı olmasından dolayı keyfi alınacak bir ürün olmadığını dile getiren Halil Erdağ, tadının Türk karpuzlarından bile daha güzel olduğunu iddia etti. Erdağ, “Genelde aşeren müşterilerimiz alıyor ve 1 tane çok geleceği için dilim şeklinde satın alıyorlar. Keyfi alınacak bir ürün değil çünkü bir kapuz hemen hemen 100 liraya geliyor. Tadı yazın çıkan Türk karpuzlarından bile daha tatlı. İran karpuzu kumda yetiştiği için tadı güzel oluyor, buradaki karpuzlar toprakta yetiştiği için tadı İran karpuzları kadar tatlı olmuyor” diye konuştu.

İstanbullular 2021’de en çok domates ve karpuz tüketti İstanbul’da 2021 yılında meyvelerde en çok karpuz sebzelerde ise en çok domates tüketildi.

Karpuz peynir ikilisine dikkat! Yaz aylarının ideal ikilisi karpuz ve peynir aşırı tüketildiğinde sağlık problemlerini de beraberinde getiriyor.

Karpuz ve dondurmayı içmeye ne dersiniz? Smoothie, taze meyve ya da sebzelerin sıkılmasıyla hazırlanan bir içecektir. Özellikle diyet yapanlar ve sporcular tarafından sık sık tüketilir.