Türkiye Gazetesi

Alanya'da dün gece geç saatlerde başlayan yağmurlu ve fırtınalı havanın ardından dev dalgalar oluşurken, sabah güneş açtı. Güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar sahile inerken gördükleri manzara karşısında şaşkına döndüler.

2 İLA 5 KG DENİZ ANALARI SAHİLE VURDU

Keykubat Plajı'na vuran ve ağırlıkları 2 ile 5 kilogram arasında değişen deniz analarını gören vatandaşlar deniz analarına yaklaşmaktan çekinirken sahile vuran deniz anaları yine dalgaların etkisi ile açık denizlere doğru sürüklendi.

Alanya İlçe Tarım Müdürlüğü yetkilileri ise dev dalgaların ardından yaşlı ve küçük deniz analarının sahile vurmasının normal doğa olayı olduğunu söylediler.

İstanbul Boğazı’nda denizanası istilası sualtından görüntülendi İstanbul Boğazı ve Çanakkale çevresinde görülen denizanası istilası bu sefer Kız Kulesi civarında etkili oldu. Sahil şeridi boyunca uzanan denizanaları sualtından ve havadan görüntülendi.

Avustralya’da kutu denizanasının soktuğu genç öldü Avustralya’da 17 yaşındaki genç, dünyanın en zehirli hayvanı olarak bilinen kutu denizanasının sokması sonucu hayatını kaybetti.

İstanbul Boğazı yine denizanası istilasına uğradı İstanbul’da binlerce denizanası, yine Bebek Sahili kıyısına vurdu. Balıkçılar ve sahile gezmeye gelen vatandaşlar ortaya çıkan manzaradan rahatsız olduklarını ifade etti.