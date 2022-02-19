Muş İl Özel İdaresi ekipleri, 2 bin 500 rakımlı Üçevler grup köy yolunda karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Çalışmalarını aralıksız sürdüren ekipler, 10 köy ve 21 mezranın yer aldığı grup köy yolunda genişletme çalışması başlattı.
Fırtına ve tipinin etkili olduğu bölgelerde güçlükle ilerleyen ekipler, kar kalınlığının yer yer 3 metreyi aştığı bölgede çığ riskine karşı adım adım ilerliyor.
Bitlis'te kar kalığı 8 metreyi buldu Bitlis'in Tatvan ilçesine bağlı Anadere köyündeki kar kalınlığı 8 metreyi aştı.
'Kar kaplanları'nın 3 metre karla zorlu mücadelesi Muş’ta etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan yollarda 56 iş makinesiyle çalışma yürüten kar kaplanları, yolları ulaşıma açmak için fedakarca çalışıyor.
Ilgaz Dağı'nda kar kalınlığı 1,5 metreyi aştı, manzara hayran bıraktı Çankırı-Kastamonu sınırında bulunan Ilgaz Dağı’nda kar kalınlığının 1,5 metreye yükselmesi ile kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Manzarası ile mest eden dağ havadan görüntülendi.