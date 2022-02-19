Türkiye Gazetesi

Kahramanmaraş'ta hükümet konağından görev yapan polis memurundan acı haber geldi. 37 yaşındaki polis memuru Seyit Ahmet Aksu, akşam saatlerinde nöbeti devraldı. Sabah saatlerinde nöbet değişimi için Hükümet Konağı’na gelen mesai arkadaşı, Aksu’yu yerde hareketsiz şekilde buldu.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri 37 yaşındaki polis memurunun hayatını kaybetiğini belirledi. Aksu’nun cansız bedeni, polis olay yeri ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından ön otopsi için Elbistan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

KALP KRİZİ YA DA BEYİN KANAMASI İHTİMALİ

Polis memuru Aksu’nun, kesin ölüm sebebinin Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu’nda yapılacak otopsi ile belirleneceği öğrenilirken kalp krizi ya da beyin kanaması sonucu öldüğü ihtimali üzerinde durulduğu belirtildi.

Ayrıca görevi başında hayatını kaybeden polis memurunun, Şanlıurfa nüfusuna kayıtlı olduğu kaydedildi.

Kahramanmaraş'ta soba faciası: Anne ve oğlu hayatını kaybetti Kahramanmaraş’ta sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen anne ve oğlu hayatını kaybetti.

Gaziantep-Kahramanmaraş arasındaki ulaşım durdu: Petrol boru hattında patlama Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesindeki petrol boru hattında patlama yaşandı. Söz konusu patlama sonrası Kahramanmaraş-Gaziantep kara yolu trafiğe kapatıldı.

Kahramanmaraş’ta iki aile arasında bıçaklı kavga çıktı, yaralılar var Kahramanmaraş'ta iki aile arasında meydana gelen bıçaklı kavgada 2'si ağır 4 kişi yaralandı.