Türkiye Gazetesi

Cinayetten tutuklu Ç.D. Cumhuriyet Savcılığı’na mektup yazarak, "Cezaevinde oyun parkı olduğunu ve burada oynayabileceğimi söyleyip suçu üstlenmemi istediler" deyince serbest kaldı. Olayın gerçek şüphelisi babası 33 yaşındaki Kıral Dalkıran kızının tahliyesinin ardından tutuklandı. Geçen yıl mayıs ayında Zeki Özezen yüksek sesle müzik dinleyen komşusunu sesi kısması için uyaran Dalkıran ve komşusu arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada tabancayla vurularak yaralanan Zeki Özezen, kaldırıldığı ilçe devlet hastanesinde hayatını kaybetti. Kaçan Kıral Dalkıran, polis tarafından yakalandı. Dalkıran ifadesinde, Özezen'i kızı Ç.D.'nin vurduğunu söyledi. Gözaltına alınan Ç.D. tutuklandı, babası ise serbest bırakıldı.

CEZAEVİNDE YAZDIĞI MEKTUP HER ŞEYİ ORTAYA ÇIKARDI

Olaydan 4 gün sonra yeniden gözaltına alınan Kıral Dalkıran, tutuklanırken, kızı Ç.D. ise serbest bırakılarak annesine teslim edildi. Ç.D.´nin cezaevindeyken Mustafakemalpaşa Cumhuriyet Savcılığı'na mektup yazdığı ortaya çıktı. Ç.D. mektubunda, "Zeki Özezen'i ben değil, babam öldürdü. Yaşım küçük olduğu için az ceza alacağımı söyleyip suçu üstlenmemi istediler. Cezaevinde oyun parkı olduğunu ve burada oynayabileceğimi söylediler. Kabul ettim. Ben suçlu değilim" dedi. Mektubun ardından Ç.D.´nin serbest kaldığı, babasının ise tutuklandığı belirtildi.

KOMŞUSUNU ÖLDÜRDÜ SUÇU KIZINA ATTI

Cumhuriyet Savcısı'nın soruşturmayı tamamlamasının ardından, hakkında Bursa 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten adam öldürmek' suçundan müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan Kıral Dalkıran ilk kez hakim karşısına çıktı. Cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla ifade veren Dalkıran, "Olay anında evimin önünde müzik dinliyordum. Zeki, müziğin sesini kısmamı istedi. Ben de sesini kıstım. Sonra markete gittim. Geri döndüğümde kızım Ç.D.'nin silahla Zeki´yi vurduğunu öğrendim. Ben vurmadım. Suçsuzum" dedi. Tanıklar ise olay sonrası Kıral Dalkıran'ın elince tabanca gördüklerini söyledi. Mahkeme heyeti, duruşmayı eksik evrakların tamamlanması için ileri bir tarihe erteledi.

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