Türkiye Gazetesi

Saat 14.30 sıralarında Sinop’un Akliman mevkisinde olay meydana geldi. Babası Gökhan T.’den bir süre haber alamayan oğlu D.T.(12), aracın yanına gittiğinde babasını kanlar içinde buldu. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Sinop Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

oğun bakıma kaldırılan Gökhan T., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Emniyet güçleri Gökhan T.’nin şüpheli ölümüyle ilgili inceleme başlattı.

Sıla'nın babası konuştu: Devlet o katili bana versin Giresun'da öldürülen Sıla Şentürk'ün babası açıklamalarda bulundu. Baba Bekir Şentürk, katil zanlısı Hüseyin Can Gökçek'in kendisine teslim edilmesini istedi. Şentürk, eşiyle ayrı olduğu iddialarını da cevapladı.

Ankara’da acı olay: Baba ile kızı yanarak can verdi Ankara’da evlerinde yangın çıkan baba ile kız hayatını kaybetti. Yangının alzeimer hastası olduğu belirten babanın odasında bulunan mutfak tüpünün neden olduğu tespit edildi.