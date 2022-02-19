Türkiye Gazetesi

Mersin'de yaşayan 25 yaşındaki Suriye uyruklu Salah O, 4 yaşındaki oğlu M.T. ile sabah saatlerinde Marmara Mahallesi'nde yaşayan eşinin ikamet ettiği eve geldi.

MİNİK OĞLUNU BIÇAKLAYARAK KATLETTİ

Öğle saatlerinde oğlu M.T'yi bıçaklayarak öldüren kadın, bileklerini keserek intihara kalkıştı.

Yakınlarının ihbarı üzerine eve gelen polis ekipleri, küçük çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi.

Hastaneye kaldırılan Salah O, tedavisinin ardından gözaltına alındı. Çocuğun cesedi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

3,7 ve 9 yaşındaki çocuklarını bıçaklayıp öldürdü! Cani anne için karar Adana'da 3, 7 ve 9 yaşlarındaki 3 çocuğunu bıçakla öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan kadın, 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Cani anne 4 yaşındaki kızını yastıkla boğmuş İzmir’de yaşayan 3 çocuk annesi Betül F. sinir krizi geçirip, 4 yaşındaki kızı Bahar E.’yi yastıkla boğarak öldürdü. Betül F.’nin, polise verdiği ilk ifadede olayı eve gelen maskeli 2 kişinin yaptığını iddia ederken, polisin çelişkili ifadelerden şüphelenmesi sonrasında ise suçunu itiraf eden cani anne sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.