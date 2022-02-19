Türkiye Gazetesi

Sakarya’nın Karasu ilçesinde yaşayan yaşlı adamdan bir süredir haber alamayan yakınları endişelenerek ekiplere haber verdi. Yaşlı adam, eve balkondan giren ekipler tarafından ölü olarak bulundu.

İNCELEME BAŞLATILDI

Edinilen bilgiye göre, Yalı Mahallesi'nde bulunan 3 katlı binanın ikinci katında yaşayan 65 yaşındaki Mustafa Sekban'dan bir süredir haber alınamadı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kapıyı çalıp cevap alamayan itfaiye ekipleri yaşlı adamın evine balkondan girerek kapıyı açtı. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan tetkiklerin ardından Sekban’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaşlı adamın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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