Türkiye Gazetesi

Meteoroloji son dakika uyarısında bulundu, yurt genelinde sağanak ve kar yağışının etkili olacağını duyurdu. Bugün Marmara ve Batı Karadeniz'de etkili olan sağanak ilerleyen günlerde yurt geneline yayılacak ve Doğu Anadolu ile iç kesimlerde kendisini kar yağışı olarak hissettirecek. Yağışların hafta boyunca sürmesi bekleniyor.

20 ŞUBAT 2022 HAVA DURUMU

Yurt genelinde havanın açık ve az bulutlu olması beklenirken Kırklareli, Edirne, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Balıkesir, Bursa, İzmir, Manisa, Aydın, Uşak, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yağmur öngörülüyor. Karadeniz'in ve Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde ise çığ riski bulunuyor.

Sıcaklıklar kuzey ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Hafta içerisinde ise sıcaklıkların yağışın etkisiyle birlikte süşmesi bekleniyor.



20 Şubat 2022 - 25 Şubat 2022 hava durumu tahmin raporu

BİRÇOK İLDE SAĞANAK VE KAR BEKLENİYOR

Pazartesi gününden itibaren yurt genelinde sağanak ve kar yağışı bekleniyor. Yağışların haftanın ilk günü İstanbul, Antalya, İzmir ve Bursa'da kendisini göstermesi beklenirken, Doğu Anadolu'da kar etkisini hissettirmeye devam edecek.

Haftanın geri kalan günlerinde de yağışlar yurt geneline yayılacak. Salı günü Marmara, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu'da sağanak şeklinde olan yağış, Doğu Anadolu'da kar olarak etkisini gösterecek. Batı ve Orta Karadeniz'de ise hava bulutlu olacak.

Çarşamba ve Perşembe günleri ise kar yağışı batı bölgelere yayılacak, İç Anadolu'nun bir kısmında ve Ege'de etkisini hissettirecek. Sağanak yağış ise yurt genelinde kendisini göstermeye devam edecek.

Meteoroloji açıkladı: 11 ilimize kar geliyor Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre 19 Şubat 2022 cumartesi günü 11 ilimize kar yağacak.