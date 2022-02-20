Türkiye Gazetesi

Sakarya’nın Söğütlü ilçesine bağlı Orta Mahalle Atatürk Caddesi üzerine meydana gelen olayda alkollü sürücünün idaresindeki araç kontrolden çıktı. Savrulan araç yol kenarından park halinde bulunan 6 araca ve 1 halk otobüsüne çarparak durabildi. Ortalığın adeta savaş alanına döndüğü kazada bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

1 KİŞİ YARALANDI 6 ARAÇ HASAR ALDI

Bölgeye ulaşan ekiplerce kazaya sebebiyet veren araç içerisinde yolcu olarak bulunan 1 kişi ağır yaralandı. Bölgeye gelen ekiplerce araç içerisinden çıkarılan yaralı ilk müdahalesi sonrasında hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, polis ekipleri konuya ilişkin geniş çaplı inceleme başlattı.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi sözleşmeli personel alacak Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörlüğü, sözleşmeli personel alacağını duyurdu.