Türkiye Gazetesi

Eyüpsultan’da Çırçır Mahallesi’nde inşaat-emlak bürosu işleten Serdar Karakoç, iş yerinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından olayla ilgili inceleme başlatıldı. Güvenlik kamera görüntülerinde cinayeti işleyen şahsın olay yerinde hızla kaçtığı belirlendi.

EŞİYLE TELEFONLA KONUŞURKEN ÖLDÜRÜLDÜ

Polise ifade veren Serdar Karakoç'un eşi G.K. saat 22.00 sıralarında eşiyle telefonda konuştuğunu, birden kavga sesleri geldiğini ve telefonun kapandığını söyledi. Çalışmaların devamında polis ekipleri, saldırganın Batuhan D. olduğunu belirledi.

AZMETTİRİCİ TUTUKLANDI

Operasyon düzenleyen ekipler, Batuhan D. ile birlikte azmettirici olabileceği düşünülen M.T.D. ve Ş.D. isimli kadınları gözaltına aldı. İfadeleri ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Batuhan D. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, M.T.D. ve Ş.D. savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı.

Eyüpsultan’da çıkan yangın korkuttu Eyüpsultan’da bir iş yerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülen yangın sonucu iş yerinde maddi hasar meydana geldi.