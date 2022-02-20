Türkiye Gazetesi

Murat Ç. (40) ve Mustafa Ş. (42) köpek besleme yüzünden cadde üzerinde tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar silahını çekerek birbirlerine ateş açtı. Caddenin ortasında çatışan şahıslardan Murat Ç. yaralanınca yere düştü. Bunun üzerine diğer şahıs, Murat Ç.’yi defalarca tekmeleyerek birkaç kez daha ateş etti.

Ayağından yaralanan Mustafa Ş. olay yerinden uzaklaşırken, yaralı halde yerde yatan Murat Ç. için çevredeki vatandaşlar sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Murat Ç.’yi ambulansla Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı. Ayağından yaralanan Mustafa Ş. ise kendi imkanlarıyla hastaneye giderek tedavi oldu.

POLİS ŞAHISLARI YAKALADI

Olayın ardından çalışma başlatan Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, görgü şahitlerinin ifadesine başvurarak, güvenlik kamera gürültülerini inceledi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Murat Ç. ile de görüşen polis ekipleri, Mustafa Ş. ile köpek besleme yüzünden önce tartıştıkları, sonrasında da çatıştıkları bilgisine ulaştı. Bunun üzerine emniyette “kasten yaralama” ve “Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet” suçlarından kaydı bulunan yaralı iki şahıs, Kağıthane polisi tarafından gözaltına alındı. Şahısların olayda kullandıkları ruhsatsız tabancalara ise polis tarafından el konuldu. Hastanede tedavisi tamamlanan Mustafa Ş. ve Murat Ç., adliyede çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

ÇATIŞTILAR YERDE BAŞINI TEKLEMELEDİ TEKRAR ATEŞ AÇTI

Dehşet anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, tartışan iki şahıs kavgaya tutuşarak silahlarını çekiyor. Şahıslar ardından birbirlerine ateş açıyor. Şahıslar yaralanıyor ancak biri yere düşüyor. Ayakta kalan şahıs, diğerinin başını tekmeleyerek birkaç kez daha ateş ediyor. Şahıs ardından kaçarken, yaralanan şahsın başına vatandaşlar geliyor.

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