Türkiye Gazetesi

Feci olay Adana’da gerçekleşti. Avukat Ahmet Y. (53), sabah saatlerinde hayatına son vereceği yönünde eşine mesaj attı. Mesaj üzerine eşi, durumu polise bildirdi. Polis, Ahmet Y.’yi bulmak için çalışma başlattı.

Ekipler avukatlık bürosuna geldiğinde şahsı kanlar içinde yerde yatar halde buldu.

"EŞİME KÖTÜ DAVRANDIM"

Ahmet Y.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis, avukatın bürosunda yaptığı araştırmada, “Çocuklarıma iyi bir baba olamadım. Eşime kötü davrandım. Ölümümden kimse sorumlu değildir” notunu buldu.

Avukatın cansız bedeni otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

Adana'da feci iş kazası, bir işçi canından oldu Adana'nın Kozan ilçesinde yaşanan olayda üzerine tomruk düşen işçi canından oldu.

Adana'da feci ölüm: Motosiklet sürücüsü iş makinesinin altında kaldı Adana’da iş makinesinin altında kalan motosikletin sürücüsü, ezilerek hayatını kaybetti.