Türkiye Gazetesi

Yumurta Üreticiler Merkez Birliği (YUM-BİR) Başkanı İbrahim Afyon, yumurta fiyatlarındaki artış tartışmasıyla ilgili konuştu. Piyasada yumurta fiyatları üzerinde olumsuz bir algı oluşturmaya çalışıldığı ve sektörün bu algıya kurban gittiğini ifade eden Afyon, "Bakanlık müfettişi bize zarar vermez, fayda sağlar. Müfettişlerin görevlendirilmesini destekliyorum çünkü ben üretici olarak zarar ediyorum, yumurtayı anca maliyetine verebiliyorum. Fahiş fiyata satma durumum yok. Bunu müfettişler açığa çıkarır. Sektör zarar ederken, 'kar ediyor' algısı yapmak haksızlıktır." diye konuştu.

“10 YUMURTANIN 25 LİRAYA SATILMASI FAHİŞTİR”

Afyon, tüketiciyi yanıltıcı tarzdaki bazı ürünler nedeniyle bütün yumurtaların pahalı sanıldığına işaret ederek, şöyle devam etti: "Gerçek olmadığı halde 'gezen tavuk, organik yumurta' adı altındaki satışlar, ambalajı süslü yumurtalar var. Kar marjı yüksek marketler var. Ben de görüyorum, 10'lu yumurta 22 lira, 25 lira. 10 yumurtanın 22 lira, 25 liraya satılması fahiştir. Organik sertifikası doğruysa 'peki' derim. Çünkü alıcının rızası vardır, saygı duyarız ama benim 1 liraya satamadığım yumurtayı pahalı göstermek sektörüme yapılan haksızlıktır. Vatandaşımız aslında ucuz aldığı yumurtayı bile 'yumurta pahalı' iddiasına takılarak pahalı görüyor."

“MARKETLER KARARA KAYITSIZ”

Üretimden kaynaklı maliyet artışlarıyla boğuştuklarına işaret eden Afyon, maliyet artışları ve zararına satışlar nedeniyle şubat ayı başında fiyat artışı talep ettiklerini ancak marketlerin bu taleplerini yerine getirmediğini söyledi. Afyon, marketlerin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı KDV indirimi açıklamasından 2 gün önce alım fiyatını artırdığını belirterek, "15 gündür artış talebine kayıtsız kalan marketler, KDV'nin indirileceği açıklamasından 2 gün önce, alış fiyatını yükselttiğini açıklayıp, cuma günü raflarına zamlı fiyatı yansıtmışlardır, yani o günkü artışı marketler yaptı.

“YUMURTA FİYATINI ALICI BELİRLİYOR”

Marketler 13-14 tedarikçiden alım yaptığı için, bu durumun genel üretici ile alakası yoktur. Bu zamma konu edilen büyük marketlerin uyguladığı, marketlerle tedarikçiler arasında uygulanan market alım fiyatının yükselmesidir. Bize göre bu bir tesadüf ancak marketlerin bilerek veya bilmeyerek yapıp yapmadığı konusunda bir şey diyemeyiz. Bu konunun 1500 yumurta üreticisiyle alakası yok. Üreticinin satış fiyatını yükseltme lüksü yok. Çünkü yumurta fiyatını alıcı tarafı belirler." değerlendirmesinde bulundu. Afyon, yumurtanın tanesinin üreticiden çıkış maliyetinin ambalaj ve nakliyesiz 1 lira-1 lira15 kuruş civarında olduğunu belirtirken, marketlerde şu anda yumurtanın satış fiyatının ortalama 1 lira 35 kuruş olduğunu söyledi.

“MALİYETİMİZ YÜKSELMEDİKÇE FİYAT ARTIŞI YAPMAYACAĞIZ”

Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'nin gıda ve perakende sektörüyle "Kazanan Türkiye" kampanyasına ilişkin gerçekleştirdiği toplantıyı da değerlendiren Afyon, şunları kaydetti: "Üretim maliyetimiz korunduğu müddetçe sonuna kadar kampanyaya destek vereceğiz. Maliyetlerimiz yükselmediği müddetçe fiyatta artış beklemiyoruz ancak maliyet kıskacında çırpınıyoruz. Bunu toplantıda beyan ettim. Şu anda özel sektörün elinde lisanslı depolarda bulunan mısırın, ilgili bakanlıkların desteğiyle piyasaya açılmasını bekliyoruz. Biz üreticiler olarak elimizin taşın altında olduğunu, geçmişten beri zaten yapacağımız bir şey varsa yaptığımızı ve bundan sonra da yapmaya devam edeceğimizi belirttik."

İbrahim Afyon: 30’lu yumurta fiyatı en fazla 45 TL olmalı! Yumurta Üreticileri Merkez Birliği (YUM -BİR) Başkanı İbrahim Afyon, fiyatı 65 liraya kadar çıkan 30’lu yumurta paketlerine tepki gösterdi. Afyon, marketleri, kâr paylarını gözden geçirmeye davet etti.