Türkiye Gazetesi

Batı Karadeniz'de geçen sene Ağustos ayında meydana gelen sel, onlarca kişinin ölümüne ve çok sayıda binanın yıkılmasına neden oldu. Selden en çok etkilenen illerin başında gelen Kastamonu'da tahribatın en büyüğü Bozkurt ve İnebolu ilçelerinde yaşandı. İki ilçede 65 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi ise hala bulunamadı.

Ekipler tarafından hem karada hem de Karadeniz'de gerçekleştirilen arama çalışmalarına rağmen 8 kişiye ait hiçbir ize rastlanamadı. Arama çalışmaları ihbara dayalı olarak sürdürülürken, jandarma ve polis ekipleri Karadeniz'in dalgalı olduğu günlerde sahil şeridinde tarama çalışmaları yapıyor.

ÇALIŞMALAR İHBARA DAYALI SÜRÜYOR

Arama çalışmaları ile ilgili bilgi veren Bozkurt Kaymakamı Murat Atıcı, "Arama çalışmaları, selin üzerinden uzun bir zaman geçtiği için artık ihbara dayalı devam ediyor. İlçemizde 7 kişi kayıp, bu rakam Karadeniz'de daha fazla. En son 3 ay önce bir vatandaşımız balıkçılar tarafından tesadüfen görülmesi sonrasında alınmıştı. Yoğun dalgaların olduğu dönemlerde sahil kısmında jandarmamız ve emniyetimiz taramalarını yapıyor. Çalışmalar hem dronlarla, hem teknik araçlarla hem de Sahil Güvenlik Komutanlığının botlarıyla devam ediyor. Ama her gün süregelen bir aramamız yok" dedi.

Kastamonu'da bir köy yangında yok oldu Kastamonu'nun Başören köyü alevlere teslim oldu. Köyde neredeyse yanmadık ev kalmadı.