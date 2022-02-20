Türkiye Gazetesi

Zonguldak'ta görenleri şaşırtan bir durum yaşandı. Çaycuma ilçesinde yaşayan N.D. ve A.D. çifti, marketten kahvaltı için bir kavanoz zeytin aldı ve zeytini yemek istedikleri sırada şok geçirdiler.

İddiaya göre marketten alınan zeytin kavanozunun içinden siyah renkl bir taş çıktı. Çift durumdan şikayetçi olacağını söyledi.

'ZEYTİN YERİNE TAŞ YER OLDUK'

Aldıkları zeytinin içinden taş çıktığını söyleyen çift “Sabah kahvaltı yapacaktık. Zeytin kavanozunun bandrolünü açtık, kaseye doldurduk. Masaya oturduk. Kahvaltımızı yaparken eşim ağzına almadan zeytinin taş olduğunu anladı. Yoksa dişi kırılabilirdi. Her şey bir yana en önemlisi 3 buçuk yaşındaki kızımızın boğazına kaçsaydı ne yapardık. Yarın Tüketici Hakem Heyeti'ne gidip şikayette bulunacağız. Artık zeytin yerine de taş yer olduk" dedi.

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