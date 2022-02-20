Türkiye Gazetesi

Kuzey Irak’ta yürütülen Pençe-Kaplan Operasyonu’nda teröristlerle çıkan çatışmada yaralanarak Şırnak Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Piyade Uzman Onbaşı Ertuğrul Köse 21 Haziran 2020’de hayatını kaybetti. Şehidin ailesinin evinde elektrik kontağından yangın çıktı. Kısa sürede alevler büyüyerek tüm evi sardı. Küle dönen ev itfaiye ekiplerinin 2 saatlik çalışması sonucunda söndürebildi. İtfaiye ekipleri tarafından hasar tespit çalışması yapılırken dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. Şehidin annesi Fatma Köse ve babası İsmail Köse’nin oğullarının emanetlerini korumak için özel olarak yaptırdıkları odayı alevler teğet geçti.

“BURADA OĞLUMUZ ŞEHİT OLMUŞTU”

Şehidin emanetlerinin korunduğu odanın hemen yanında bulunan odaların çatı kısmı ve duvarları yangında tamamen zarar görürken, şehidin fotoğraflarının, üniformalarının ve kişisel eşyalarının bulunduğu odada is lekesi dahi olmaması ailenin tek tesellisi oldu. “Şehidimizin odası ve fotoğrafları yanmadı” diyen baba İsmail Köse, “Evin komplesi yandı, şehidimizin odası ve fotoğrafları yanmadı. Nasıl koyduysak öyle duruyor. Öğle namazını kıldıktan sonra yatıyordum. İçeriyi duman kaplamış. Baktım ki her tarafı sarmış. Yangının elektrikten olduğunu tespit ettik. Köyden gelip buraya yerleşmiştik. Burada da oğlumuz şehit olmuştu” ifadelerini kullandı.

“FOTOĞRAFI HALEN GÜZEL DURUYOR”

Şehit oğlunun fotoğrafını öperek “Fotoğrafı halen çok güzel duruyor” diye teselli bulan anne Fatma Köse, “Ben hastaneye gitmiştim. Eşim işten gelmişti, kendisi evdeydi. Çocuklarım diğer odadaydı. Küçük çocuklarım, gelinim. Yangın birden çıkınca müdahale edememişler. Geldim evimiz yanmış. Eşimin de kulağı tam duymayınca dumanlar kendisini iyice bunalttıktan sonra haberi olmuş. Allah’a şükürler olsun. Ben geldiğimde ilk önce yavrularımı gezdim, daha sonra şehidimin odasını gezdim. Şükürler olsun burası yanmamış, diğer yerlerde her taraf yanmış. Fotoğrafı halen çok güzel duruyor, çok memnun oldum. Allah’ın huzurunda ne kadar kıymetliymiş yavrum, milletimiz, vatanımız sağ olsun dedim” diye konuştu.

EVİN YAPILMASI TALİMATI VERİLDİ

Şehit ailesinin evinin yandığının haberini alan Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz da şehidin annesi ve babasını ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hamit Coşkun ve Türkiye Harp Malulü, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Osmaniye Şubesi Başkanı Durmuş Öksüz ile birlikte yanan evde incelemelerde bulunan Vali Yılmaz, yangının nasıl çıktığı hakkında bilgi aldı. İncelemelerinin ardından şehidin annesi Fatma Köse’ye “Ne gerekiyorsa hepsini yaparız, yeter ki canınıza zarar gelmesin” diyerek tesellide bulunan Vali Yılmaz, en kısa zamanda evin yapılması talimatlarını verdi.

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