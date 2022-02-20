Türkiye Gazetesi

Sakarya’nın Akyazı ilçesi Ada Caddesi üzerinde olay meydana geldi. Bir otomobil seyir halindeyken biranda alev aldı. Olayı fark ederek aracından inen sürücü, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede aracı saran alevler panik oluşturdu.

Bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerince yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Aracın yanarak kullanılamaz hale geldiği yangın ise bir vatandaş tarafından cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi. Olayla alakalı inceleme başlatıldı.

Esenyurt'ta İETT otobüsü alev topuna döndü Esenyurt'ta İETT otobüsü park halindeyken motorunun alev alması sonucu yanmaya başladı. Çevrede bulunan diğer araçlara da sıçrayan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, olayda 3 otobüs hasar gördü.

TEM Otoyolunda seyir halindeki araç alev topuna döndü TEM Otoyolunda ilerleyen bir aracın motorunda yangın çıktı ve sürücünün bunu fark etmesi üzerine aracı emniyet şeridine alarak itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede yanan otomobil ekipler tarafından söndürüldü.