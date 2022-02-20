Türkiye Gazetesi

Koronavirüs yaşlı, genç demeden bulaştığını ölüme götürüyor. Ordu'da 16 yaşındaki Gürkan Temiz koronavirüse yakalandı ve genç yaşında öldü.

İstanbul ve Ankara’da tedavi gören Temiz, son olarak, Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde tedavi gördü ve burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Koronavirüse yakalanan 16 yaşındaki genç tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

ORDU'DA TOPRAĞA VERİLDİ

Hayatını kaybeden genç için, Ulubey'in Şahinkaya Mahallesi’nde, korona virüs tedbirleri kapsamında cenaze töreni düzenlendi. Temiz, burada kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

YÜREK YAKAN DETAY

Öte yandan, ailenin 3 çocuğundan biri olan Gürkan Temiz’in, yaklaşık 2 yıl önce Gökhan isimli kardeşinin vefat ettiği, ailenin tek çocuğunun kaldığı öğrenildi.

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