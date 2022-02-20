Türkiye Gazetesi

Balıkesir'de balık avlamak için Manyas Gölü'ne giden adam kayıplara karışmıştı, cesedi bulundu. Manyas ilçesi, kırsal Akçaova Mahallesi'nde balıkçılık yapan, evli ve 2 çocuk babası Osman A. (61), 16 Ocak'ta saat 06.30 sıralarında otomobiliyle, teknesinin bulunduğu kırsal Hamamlı Mahallesi'ne gitti. Burada teknesini alarak Manyas Gölü'ne açılan A., dönüş vakti eve gelmeyince ailesi durumu jandarmaya bildirdi. İhbarla gelen ekipler, göl ve çevresinde arama çalışması başlattı.

Osman A.'ya ait olduğu tespit edilen tekne, sazlıkların arasında çalışır halde bulundu. Dalgıçların da katıldığı aramada A.'dan iz bulunamayınca, çalışmalar bir süre sonra durduruldu. Bandırma ilçesi kırsal Gölyaka Mahallesi'ndeki bir çoban, sabah saatlerinde suda bir kişinin hareketsiz yattığını jandarmaya bildirdi. Harekete geçen JAK ve AFAD ekipleri, sudaki cesedi botla kıyıya çıkardı. Kontrolde cesedin kaybolan balıkçı Osman A.'ya ait olduğu belirlendi. A.'nın cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.



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