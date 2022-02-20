Türkiye Gazetesi

Kaza, saat 18.30 sırlarında Çekmeköy Şile Otobanı Ümraniye istikametinde meydana geldi.Otobanda ilerleyen bir otomobilin yavaşlaması sonrası trafik kazası gerçekleşti.

7 aracın karıştığı trafik kazasında Meryem Çalışkan ve Fatma Çalışkan yaralandı. Yaralıların ilk müdahaleleri ambulansta yapıldıktan sonra çevredeki hastanelere kaldırıldı.

OTOMOBİL ALEV ALDI

Kazaya karışan otomobillerden birisi kazanın etkisiyle yanmaya başladı. Yanan otomobil itfaiye ekiplerinin müdahelesiyle söndürüldü. Polis ekipleri kazanın gerçekleştiği Şile Otobanı’nda 2 şeridi trafiğe kapatarak trafiği 1 şeritten verdi. Kaza sonrası Şile Otobanı Ümraniye istikametinde kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Kaza yapan araçların kaldırılması sonrası trafik tekrardan normale döndü.

Kazayı gören Kadir Mavi, “Trafik yavaşlamıştı, daha sonra bir ses duydum birkaç saniye sonra sesler devam edince durdum baktım. Bir araç yanıyordu, dumanlar çıkıyordu. Arkamızdaki araçlarda 2 kadın yaralandı. Araçtan çıkartılarak ambulansa aldılar” dedi.

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