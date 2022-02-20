Türkiye Gazetesi

Adıyaman'da bariyerlere çarpan araç takla attı, kazada 1 kişi öldü 5 kişi de yaralandı. Gölbaşı istikametinden Pazarcık istikametine gitmekte olan İrfan Salar idaresindeki 46 LE 923 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Gölbaşı- Pazarcık Karayolu 21.kilometrede bariyerlere çarparak takla attı.



13 YAŞINDAKİ ÇOCUK CANINDAN OLDU

Aynı aileden 6 kişinin içinde bulunduğu otomobilin takla atması sonucu araç sürücüsü İrfan Salar ile otomobilde bulunan Yaren, Duygu, Mustafa ve Fatma Salar yaralanırken, 13 yaşındaki Eylül Salar ise olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan Salar ailesi, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Pazarcık Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Olay yerinde hayatını kaybeden Eylül Salar’ın cenazesi ise yapılan incelemelerin ardından Adıyaman’ın Gölbaşı ilçe Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.



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