Türkiye Gazetesi

Karabük’ün Yenice ilçesine bağlı Değirmenyanı köyü Erfeyli Mahallesinde sağanak yağış sonrası yumuşayan toprak heyelana neden oldu.

Olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken, heyelan etkisini göstermeye devam ediyor.

Karabük AFAD Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Yenice'de bir konut daha tahliye edilmiştir. Boşaltılan ev sayısı 9 olurken, 11 hanede toplam 41 kişi tahliye edilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

MEZARLIKLAR BİLE KAYDI

Evlerde, bahçelerde yollarda çökmeler meydana gelirken mahalleye giriş ve çıkışlar kapatılırken AFAD ekiplerince yapılan kontroller sonrası 9 evin çökme tehlikesi ile karşı karşıya kaldığı belirlendi. Çökme ihtimaline karşı vatandaşlar evlerinden tahliye edildi. Şehit mezarının da bulunduğu mezarlıkta ise bazı mezarlar da kaydı. Evler tahliye edilen vatandaşlar poşetleri doldurdukları ihtiyaçlarını yanlarına alarak yakınlarının yanına gitti.

“BAZI EŞYALARIMIZI YANIMIZA ALDIK”

Evinin bir kısmı yan yatan Hasan Keleş, gece evde oturduğu sırada çatırtılar geldiğini söyleyerek, "Evde çatlaklıklar oluşunca durumu muhtara haber verdim. O da gelince diğer evlerde ve yollarda yarılmalar olduğunu gördük. Sabah yarıklar ve heyelan etkisini sürdürünce AFAD ekipleri ve Jandarma geldi. Yaptıkları incelemede evde hasar oluşunca tahliye ettiler. Bizde bazı eşyalarımızı yanımıza alarak yakınlarımızın yanına gideceğiz" dedi.

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