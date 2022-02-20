Türkiye Gazetesi

Kepez ilçesindeki bir düğün konvoyunda bulunan sürücü trafiği durdurup daha sonra gelin ve damadı aşağı indirerek etrafında uzun süre drift attı.

Gelin ve damadın büyük tehlike atlattığı o anlar cep telefonu kamerası tarafından kayda alınırken çevrede bulunan diğer kişiler ise yaşanılanlara tepki vermek yerine o anları izlemekle yetindi. Sosyal medyada çekilen görüntüler çok sayıda kişi tarafından izlendi.

9 BİN 125 TL PARA CEZASI

Olayın basına yansımasının ardından harekete geçen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, araç sürücüsünün Musa K. olduğunu tespit etti. Bulunduğu adreste yakalanan sürücü Musa K., drift attığı için 9 bin 125 TL para cezasına çarptırılıp, ehliyetine de 2 ay el konuldu.

Karlı yolda drift, 11 bin 375 liralık cezayla bitti Ordu’da karlı yolda otomobili ile drift yapmaya çalışarak trafiği tehlikeye atan magandaya 11 bin 375 TL para cezası uygulandı.

Trafikte çakar, makas ve drift denetimi! 54 bin araca ceza kesildi İçişleri Bakanlığı, geçen yılın ilk 8 ayında 49 bin 87 araca usulsüz çakar kullanımı, makas ve drift işlemleri yapılırken bu yılın ilk 8 ayında yüzde 11,3 artışla 54 bin 629’a yükseldiğini açıkladı.