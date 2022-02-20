Türkiye Gazetesi

Yenişehir ilçesinde, bir binanın dördüncü katında ikamet eden Nurseven Baştürk (35), evinin camlarını sildiği sırada dengesini kaybederek zemine düştü.

Yenişehir Havalimanı'nda güvenlik görevlisi olarak görev yapan Baştürk, ağır yaralandı.

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Yenişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Baştürk, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

15 yaşındaki kız cam silerken üçüncü kattan düştü Samsun'un Canik ilçesinde evlerinin camını silerken dengesini kaybeden 15 yaşındaki kız, üçüncü kat penceresinden, zeminde kurumaya bırakılmış halının üstüne düştü.

Cam silerken 4. kattan düştü Adıyaman’da, cam silerken 4. kattan düşen kadının düşme anı kameralara yansıdı.