Türkiye Gazetesi

Ordu'da eşini evde bulamayan kadın aramaya çıkınca hayatını şokunu yaşadı. Olay, ilçeye bağlı Fatih Mahallesi Fatih Caddesi üzerinde meydana geldi. Hasan Karayel'in (70) evde olmadığını fark eden eşi, çevrede aramaya başladı. Bu sırada evlerine ait kabukluğuna da bakan kadın, eşini hareketsiz bir şekilde yerde yatar halde buldu.



İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin yaptığı inceleme sonucu Hasan Karayel'in hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet savcısının yaptığı inceleme sonucu yaşlı adamın cansız bedeni Ünye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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