Türkiye Gazetesi

Kaza, dün saat 06.50 sıralarında Konya Aksaray Karayolunun 50. kilometresinde meydana geldi. İzmir’den Kapadokya’ya gezi için gidenleri taşıyan M.Ç. (49) yönetimindeki tur otobüsü, buzlanma sebebiyle kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada, Büşra Nur Kaçan, Yasemin Özkan, Nazan Uysal, Mehmet Alçık, Aslıhan Akdoğan ve Mustafa Karakan hayatını kaybetti, 41 kişi yaralandı.

Hastanelerde tedavi altına alınan yaralılardan 13 kişinin tedavisi devam ederken, diğerleri taburcu edildi.

YARALI ŞOFÖR HAKKINDA KARAR

İki şoförden biri tutuklandı, diğeri tedavisinin ardından hakim karşısına çıkacak

Konya Cumhuriyet Başsavcılığından tur otobüsü kazasının devam eden soruşturmasıyla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamadada şöyle denildi:

“Yürütülen soruşturma kapsamında, kazada yaralanan, kaldırıldığı hastanede tedavisi devam eden ve olay sırasında otobüs şoförü olan şüpheli M.Ç. hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkartılmış olup şüpheli taburcu olduktan sonra Cumhuriyet Başsavcılığımızda hazır edilecektir. Otobüsün diğer şoförü olan şüpheli H.B. 20 Şubat 2022 tarihinde Konya Cumhuriyet Başsavcılığımızca ‘Taksirle Ölüme ve Yaralanmaya Neden Olma’ suçundan tutuklama talebi ile Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmiştir. Konya Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince şüpheli hakkında tutuklama kararı verilmiş olup, H.B. konumuna uygun Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderilmiştir.”

Amasya'da tur otobüsü devrildi, 27 yaralı var Amasya'da tur otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 27 kişi yaralandı.

Tur otobüsü takla attı: 8 turist yaralandı Antalya’nın Serik ilçesinde turistleri havalimanına taşıyan midibüs, takla attı. Kazada 2'si çocuk 8 Rus turist yaralandı. Çocukların durumunun ağır olduğu öğrenildi. Sürücü olay yerinde gözaltına alındı.