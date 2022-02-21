Türkiye Gazetesi

DUYGU YILMAZ

Hâl böyle olunca çiftler de tek mekânda çekilen birbirinin aynısı kareler yerine zevklerini yansıtacak çekimler ister oldu. Ancak içinde binbir güzellik barındıran İstanbul gibi büyükşehirlerde farklı mekânlarda fotoğraf çektirmek hiç de kolay değil. Ulaşım sıkıntısı sebebiyle çiftlerin mekândan bir başka mekâna geçişi neredeyse çekimden daha çok vakitlerini alıyor. Bu durum düğün telaşındaki çiftlerin zamanla yarışını baltalarken, maliyetiyle de cep yakıyor. Stüdyolarından çıkarak yeni çekim mekânı arayışına giren fotoğrafçılar ise çözümü özel platolarda buldu. Dilenen her ortamın oluşturulabildiği platolar hem fotoğrafçıların yükünü azalttı hem de çiftlerin yüzünü güldürdü. İnsanların yeniliği sevdiğine dikkat çeken düğün fotoğrafçıları, platolar sayesinde gökyüzünün altında aynı ortamda birçok fotoğraf için deklanşöre basabiliyor. Benzeri olmayan bir düğün albümüne kavuşmanın bedeli ise 1.000 TL’den 8 bin TL’ye kadar çıkabiliyor.

Düğün fotoğrafı çektirecekler dikkat! İşte düğün fotoğrafı önerileri Yaz aylarının yaklaşmasıyla düğünler de başlayacak. Düğünün en kritik kısmı olan fotoğraf çekimi yoğun dönemde gözden kaçsa da dikkat edilmesi gereken noktalar var. İşte düğün fotoğrafı önerileri