Türkiye Gazetesi

Sakarya Söğütlü Organize Sanayi Bölgesi'nde ambalaj, plastik atık geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın 16 araç ve 36 personelin müdahalesiyle 2 saatin sonunda kontrol altına alındı.

Kısa sürede geceyi aydılatan alevler korku dolu anlara sebep oldu. Henüz nedeni belirlenemeyen yangına haber verilmesi üzerine çok sayıda ekip müdahale etti. Fabrikanın bir kısmı adeta alev topuna döndü. Olay yerine gelen Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesine bağlı 16 araç ve 36 personelin müdahale ettiği yangın, yaklaşık 2 saat süren çalışmalar neticesinde kontrol altına alındı.

Fabrikanın bir kısmı ile içerisinde bulunan malzemeler yanarak kullanılamaz hale geldi. Büyük çapta maddi hasarın meydana geldiği yangında ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor. Konuyla ilgili inceleme başlatıldı.

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