Türkiye Gazetesi

İstanbul Üniversitesi (İÜ) Su Bilimleri Fakültesinde görevli Doç. Dr. Nur Eda Topçu ve ekibi, TÜBİTAK projesi kapsamında müsilajın Marmara Denizi Prens adaları bölgesinde yaşayan yumuşak mercanlar ve süngerler üzerindeki etkisini araştırıyor. Projeyi yürüten ekip, aynı incelemeyi ileriki aylarda da tekrarlayacak.

Doç. Dr. Topçu “Artan kıyı çalışmalarıyla sünger ve mercanlarda toplu ölümler oldu. Özellikle ekosistem inşacısı kırmızı gorgon balıkçılığın etkisiyle azalırken şimdi müsilajdan ötürü bitmek üzere. Tür yavaş yavaş bölgeden silinecek” dedi. Müsilajın etkisinin sürdüğünü vurgulayan Topçu “Dibe inen müsilaj ne yazık ki çok sayıda mercanı, süngerler de dâhil bentik canlıları öldürdü. Süngerlerde de çok azalma var. Mercanların bulunduğu alanların korunması, balıkçılığın denetlenmesi gerek. Müsilaj tekrarlarsa genç mercanlar da tükenir” diye konuştu. Doç. Dr. Bülent Topaloğlu ise dipte âdeta katliamın yaşandığını söyledi.

Müsilaj kabusu geri döndü Marmara ve Ege Denizi’nde geçen yıl ortaya çıkan ve balıkçıların kabusu haline gelen müsilaj Çanakkale’de tekrar ortaya çıktı. Denizin üzerinde öbeklenmiş müsilaj görüntülerini cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi.

İHA ödüle doymuyor, müsilaj fotoğrafı birincilik getirdi Tekirdağ’da düzenlenen basın ödülleri yarışmasına müsilaj fotoğrafı ile katılan İhlas Haber Ajansı Trakya Bölge Müdürlüğü Tekirdağ Muhabiri Halil Dağ, birincilik ödülü kazanırken, Bölge Müdürü Mefail Akçatepe’ye de plaket verildi.