Türkiye Gazetesi

Bursa Osmangazi'de şüpheli bir şahıs girdiği camide imama dehşeti yaşattı. Canlılar Camii Kuran Kursu’na hırsızlığa giren şüpheliyi gören imam Halil Okumuş, hırsızı engellemeye çalıştı.

Hırsız ve cami imamı arasından yaşanan arbedenin ardından şüpheli yanında taşıdığı bıçakla imama saldırdı ve 3 yerinden bıçaklayarak yaraladı.

BAĞIRARAK YARDIM İSTEDİ

Şüpheli olay yerinden hızlıca kaçarken imam bağırarak çevredekilerden yardım istedi. Yardıma gelen vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Bölgede inceleme yapan ekipler, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptıkları ilk müdahalesinin ardından Halil Okumuş, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan imam Okumuş’un hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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