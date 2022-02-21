Türkiye Gazetesi

Denizli'de tarlası olan Ali Urhan, tarlasında gezindiği esnasında bir şey farketti. Bölgeye has olmayan koyu renkli taşlar bulan 54 yaşındaki Urhan, taşlardan örnek alarak, Ankara Üniversitesi Yerbilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi'ne (YEBİM) götürdü.

Merkezde Prof. Dr. Yusuf Kaan Kadıoğlu ve ekibi tarafından taş örneklerinin yapılan incelemesinde 49 ayrı element taşıdığı ve meteorit olabileceği tespit edildi. YEBİM tarafından verilen değerlendirmede, "Örneğin göstermiş olduğu doku, mineral bileşimi ve kimyasal özelliği meteorit olabileceğini göstermektedir" denildi.

Tarlasında bulduğu ilginç taşları incelemeye gönderen Ali Urhan, taşların çok değeri olduğunu ööğrenmesinin ardından meteroit olduğu belirlenen taşlar için bankadan özel kasa kiralayacğını söyledi.

49 AYRI ELEMENT TAŞIYOR

Yapılan incelemede koyu renkli ilginç taşın 49 ayrı element taşıdığı ve meteorit (gök taşı) olabileceği belirlendi. Meteoritin gramının 60 dolar olduğunu söyleyen Urhan, tarlasına piyango düşmüş gibi hissettiğini söyledi.

'BANKADA KASA KİRALAYIP, SAKLAYACAĞIM'

Uzman tarafıdan incelenen taşın meteroit yani gök taşı olduğu ihtimali üzerinde durulan taşları bulan Ali Urhan, taş parçalarının yaklaşık 2 kilogram olduğunu ve satmak istediğini belirtti.

Urhan, "Meteorların alıcısı genellikle yurt dışından oluyormuş, ben de taşı satmak istiyorum. Gramını yaklaşık 60 dolardan alıyorlarmış, meteor tarlama düştüğü için sanki piyango bana çıkmış gibi hissediyorum. Taşın güvenliği için bankada kasa kiralayıp, orada saklayacağım. Bana ulaşan biri Bulgaristan'a gitmemiz gerektiğini ve alıcıların orada olacağını söyledi. Can güvenliğimden endişe edip, gitmedim" dedi.

Mantar için çıktı, 100 kilogram gök taşı topladı Mantar toplamak için çıktığı arazide yaklaşık 100 kilogram ağırlığında irili ufaklı gök taşları bulduğunu belirten Zeki Baran, taşları satıp hayırlı işlerde kullanmak istediğini belirtti.

Tarlada buldu: Gök taşı olduğunu iddia ediyor Ardahan’da yaşayan Güven Kılıç (33), tarlasını sürerken siyah bir taş buldu. Kılıç, 'gök taşı' olduğunu iddia ettiği cismin incelenmesini istedi.

Tarlasından mıknatısla tek tek 45 adet gök taşı topladı Kırıkkale'nin Sulakyurt ilçesine bağlı İmamoğluçeşmesi köyünde yaşayan bir vatandaş, tarlasından mıknatıs ile bulduğu 45 adet gök taşını evinde saklıyor.