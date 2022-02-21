Türkiye Gazetesi

Kayseri'de dehşet veren bir olay yaşandı. Aşık Seyrani Mahallesi'nde meydana gelen olayda Mehmet A. (51), eşiyle tartıştı. Kavgaya dönen tartışmada eşi F.A. (44) kocasını kalbinden bıçakladı.

51 YAŞINDAKİ ADAM HAYATINI KAYBETTİ

Yaralı Mehmet A., kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, cinayet şüphelisi kadını gözaltına aldı.

Kalbinden bıçaklanarak öldürülen Mehmet A.'nın cansız bedeni ise otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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