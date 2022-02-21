Türkiye Gazetesi

Sosyal medyada yayınlanan ve dünyanın en yaşlı insanı olduğu iddia edilen bir video görenleri hayrete düşürdü. Videodaki yaşlı adamı görenler adeta şaşkına döndü.

SOSYAL MEDYAYI İKİYE BÖLDÜ

399 yaşında ve Türk olduğu konuşulan adamın görüntüleri kısa sürede viral oldu. Videonun yayınlanmasının ardından sosyal medyadaki kullanıcılar ikiye bölündü. Kimi 300 yaşına kadar yaşamanın mümkün olmadığını savunurken kimileri ise bu duruma inanmayı tercih etti.

TÜRK OLDUĞU İDDİA EDİLDİ

Guinness Rekorlar Kitabı’na göre dünyanın en yaşlı insanı 118 yaşındaki Kane Tanako olarak biliniyordu. Sosyal medyada yayınlanan bu görüntünün ardından görüntülerdeki adamın onu tahtından edeceği konuşuldu. Tiktok’ta ortaya çıkan görüntülerin ardından yaşlı adamın 399 yaşında ve Türk olduğu öne sürüldü. Oldukça yaşlı olduğuna şüphe olmayan videodaki bu kişinin zor hareket ettiği ve zayıflıktan kemiklerinin göründüğü de gözlerden kaçmadı.

399 DEĞİL 109 YAŞINDA

Görüntülerin ardından yaşlı adamın akrabası konuyla ilgili açıklama yaparak adamın 399 yaşında değil 109 yaşında ve Tayland’lı olduğunu açıkladı.

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