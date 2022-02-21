Türkiye Gazetesi

Ülkemizin doğal güzelliklerinden olan ve UNESCO tarafından dünya miras listesine aday gösterilen Tortum Şelalesinde bir damla su kalmadı. Asya ve Avrupa’nın bilinen en yüksek şelalesi olan ve yılın 4 mevsimi binlerce turisti ağırlayan şelalenin içler acıtan hali drone ile havadan görüntülendi.

DÜNYANIN EN YÜSEK ÜÇÜNCÜ ŞELALESİ

Uzundere'de bulunan, dünyanın 3'üncü, Asya ve Avrupa'nın ise en yüksek şelalesi olan Tortum Şelalesi susuz kaldı. Yılda ortalama 10 bin turistin ziyaret ettiği, 48 metre yükseklikten düşen suların izleyenlere adeta görsel şölen sunduğu şelalenin, bu günlerde hem eski manzarasından hem de eski yoğunluğundan eser yok.

Tortum Şelalesi'nin eski halinden adeta eser yok

1700'lü yılların ortalarında bugünkü Balıklı köyü batısında yer alan bir dağın heyelan sonucu Tortum Çayı'nın önünü kapatmasıyla oluşan Tortum Şelalesi, 22 metrelik genişlikten ve 48 metre yükseklikten düşmekte.

Dünyaca ünlü şelale fırtına sonrası adeta çamur çağladı! Antalya'nın dünyaca ünlü Düden Şelalesi'nin rengi, önceki günlerde kenti etkisi altına alan sağanak yağışın ardından kahverengiye döndü. Çamur çağlayan şelale, hafta sonu olması nedeniyle yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası oldu.