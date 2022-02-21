Türkiye Gazetesi

İzmir'in Konak ilçesinde mahalle sakinleri, bir apartman dairesinden gelen kötü kokular nedeniyle belediyeye şikayette bulundu. Olay yerine giden ekipler, üç odalı dairenin içerisini görüce şaşkınlığını gizleyemedi.

4 KAMYON DOLUSU ÇÖP

Adrese giden ekipler, tavana kadar eşyalarla dolu bir evle karşılaşınca şaşırdı. Yıllardır yalnız yaşayan ev sahibini ikna eden ekipler, hızla temizliğe girişti.

Üç odalı apartman dairesinin tüm odalarını kullanılmaz durumdaki ev eşyaları, giysiler, plastikler, atık elektronik eşyalar ve hurdalarla tıka basa dolduran vatandaşın evi, iki gün süren çalışmaların ardından temizlendi. Evden 4 kamyon dolusu, yaklaşık 12 ton atık eşya ve çöp çıkarıldı. Temizliğin ardından daire tepeden tırnağa dezenfekte edildi.

Çöp evden servet çıktı! Eşyalar müzayedede 4 milyon sterline satılacak İngiltere’de bekar olarak yaşayan ve sene başında 44 yaşında ölen adamın evinin üç odası ve iki garajının tıka basa çöplerle dolu olduğu görüldü.

Rusya'daki çöp evde yaşlı çiftin cesedi bulundu Rusya’da bir apartman dairesinden gelen kokular üzerine ekipler tarafından baskın yapılan evden yığınla çöp çıkarken dairenin temizliğinin üçüncü gününde 2 ceset çıktı.